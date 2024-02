Addio alla postazione del 118, è rivolta 

«La Sos di San Sperate, grazie a una scellerata delibera regionale della giunta uscente, chiuderà. Per una scelta che non capiamo ci ritroviamo a dover sperare che la nuova giunta impugni la delibera e ci lasci operare». Così Massimo Piras, presidente dell’associazione di volontariato, spiega come presto, se le cose non cambiano, San Sperate dovrà rinunciare al presidio di pronto intervento del 118 che da 40 anni è attivo nel territorio e che rischia di far sprecare 200mila euro all’amministrazione sansperatina e soprattutto priva il territorio di un riferimento storico e importante nella gestione degli interventi d’emergenza.

La delibera

Una situazione resa nota a pochi giorni dal voto, visto che la delibera regionale è arrivata il 15 febbraio. Il documento «ridisegna il piano territoriale e le risorse operative attuali, prevedendo la chiusura di alcune postazioni e l’apertura di nuove, con una precisione goniometrica, ma senza alcuna considerazione delle realtà locali»”, come spiegano dalla Soccor, i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore operanti nel servizio di emergenza urgenza 118. Tra le postazioni tagliate c’è proprio quella sansperatina. La stessa che, con l’equipaggio della Sos Monastir, assicura il servizio di intervento 24 ore al giorno, dividendosi le ore.

Protesta e petizione

«L’approvazione della delibera, proposta da Areus», continua Massimo Piras, «ci lascia basiti. Abbiamo pensato che si trattasse di un errore, anche perché non stiamo parlando di un’associazione piccola o che lavora 5 ore settimanali. Tutt’ora credo sia un errore». E così è stata lanciata una petizione che, attualmente ha superato le 2500 firme, che chiede ai sansperatini di far sentire la propria voce.

Il sindaco

«Anche se eravamo a ridosso delle elezioni, dovevamo far sentire la nostra voce», dice Piras. Eppure questa è una battaglia che, evidentemente, non conosce colori politici, visto che lo stesso sindaco Fabrizio Madeddu (espressione del centrodestra) prende posizione: «La Sos dopo 40 anni di servizio viene sfrattata dall'Areus. A San Sperate non ci sarà più una postazione del 118. Una beffa: la nostra associazione è stata tra le prime ad aver preso servizio nel soccorso sanitario. Ora, per una riorganizzazione territoriale che vede il nostro territorio comunale in una situazione centrale rispetto alle altre postazioni e quindi, ahimè, svantaggiosa in questa riorganizzazione, si rischia di non avere più la prima partenza dal nostro paese».

E dire che l’amministrazione aveva appena concluso i lavori per la nuova sede dell’associazione, sotto al municipio, spendendo 200mila euro. «Non abbiamo più pediatra e ora non avremo neanche la postazione del 118. Sono molto deluso e preoccupato. Affronteremo questa vertenza tutti uniti chiedendo alla Regione e all'Areus di ascoltarci»., chiude Madeddu

RIPRODUZIONE RISERVATA