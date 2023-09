Addio alla palude stradale Asfalto in via Nuracada, domani cominciano i lavori 

Via Nuracada parte da via Francesco Cilea, in località Marginarbu. Qui l’asfalto diventa di colpo sterrato e si entra in un altro mondo, tra terreni coltivati ed eleganti villette, con una strada dove non si contano le buche, e quando piove il fango crea un pantano. Ma ora tutto questo a Sestu sta per cambiare. Arriverà l’asfalto, insieme alle cunette per far defluire l’acqua durante le piogge. I lavori inizieranno domani: lo hanno annunciato l’assessora a Verde Pubblico e Infrastutturazione Agricola Roberta Argiolas e la sindaca Paola Secci, durante un incontro con i cittadini che si è tenuto in Comune.

«A partire dalla prossima settimana, per circa due mesi, la via Nuracada sarà interessata dai lavori di sistemazione – ha spiegato l’assessora – Il progetto prevede la bonifica dell’intero tratto, il rinforzo del sottofondo stradale, la realizzazione di attraversamenti, cunette, banchine e la posa dell’asfalto». «Aspettavamo questo giorno da tempo - commenta Nazzareno Pitzanti, un residente – la via ha problemi di buche, ma soprattutto di fango. So che ci vorrà qualche tempo ma ne vale assolutamente la pena». Approva anche Fernando Argiolas : «Abito qua solo da tre anni ma ho avuto parecchi disagi, siamo tutti contenti che inizino i lavori». Sarà necessario chiudere parte della carreggiata al traffico ma verrà sempre lasciato uno spazio per consentire il passaggio. La sindaca Paola Secci riassume i passi per arrivare fino a qui: «La nostra amministrazione ha dato molta importanza alla viabilità rurale. Nel 2017 abbiamo partecipato a un bando regionale di Argea per la manutenzione straordinaria delle strade extraurbane. Nel 2019 Argea ha finanziato con 200mila euro i lavori di via Nuracada in quanto ha numerose aziende agricole e abitazioni. Passato il periodo Covid, nel 2021, con risorse comunali, ecco l’affidamento della la progettazione e lo stanziamento di ulteriori somme per la realizzazione dell’opera. Siamo contenti di dare risposta alle tante aziende presenti e ai residenti. Contiamo di continuare ad intercettare finanziamenti al fine di migliorare la viabilità rurale».

