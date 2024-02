Addio alla nonnina più longeva 

Lutto a Settimo San Pietro per la morte della nonnina Maria Carta. Era stata festeggiata dai familiari lo scorso novembre per i suoi 102 anni alla presenza del sindaco Gigi Puddu, dell’assessora ai Servizi sociali Nicoletta Pitzalis e del parroco, don Giuseppe Orrù. Stava abbastanza bene, quel giorno aveva ricordato il suo passato dimostrando una memoria di ferro: non era sposata, viveva nel culto dei fratelli e dei nipoti, sempre sorretta da una fede di ferro. La nonnina è stata undici volte a Lourdes e tre a Fatima in viaggi organizzati.

Ieri pomeriggio i funerali nella chiesa parrocchiale.

Grande il cordoglio a Settimo diventato culla della longevità . Tanti anche gli ultracentenari. Santina Pisu è morta lo scorso anno all’età di 108 anni. In passato due sorelle, Daniela e Ida Pisu, hanno vissuto 108 e 105 anni. Un fratello, il veterinario Giovannino Pisu, era morto a 98 anni. (r. s.)

