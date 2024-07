Addio alla nonnina lettrice de L’Unione 

Sino all’ultimo giorno ha letto il “suo” giornale, L’Unione Sarda. Un rito a cui non rinunciava mai perché – diceva a tutti - voleva sempre restare informata sui fatti della Sardegna.

Giovedì la città ha dato l’addio a una delle sue nonnine: Grazia Fara, nota Graziella, morta all’età di 102 anni circondata dall’affetto dei sei figli e dei nipoti. Sposata dal 1949 con Pinuccio (scomparso all’età di 98 anni), la sua è stata una vita intensa. Fino a pochi anni fa cucinava per tutti ma soprattutto amava leggere, compresi i testi classici in latino e in greco antico.

Struggente il ricordo del nipote Michele Vacca affidato ai social: «Spero che lì arrivi L’Unione Sarda, visto che eri la lettrice più anziana. E che ci siano i gialli e i classici latini e greci che tanto amavi leggere». I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Genneruxi.

