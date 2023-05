Addio alla nonnina di 109 anni: in passato gestiva la locanda  

Ieri si è spenta tzia Antonietta Sinis, la nonnina di Siniscola che lo scorso 6 aprile aveva raggiunto un traguardo davvero ragguardevole: 109 anni. È morta nella sua abitazione di Santa Lucia dove viveva col figlio Salvo che la accudiva amorevolmente.

La notizia ha destato grande cordoglio nella piccola frazione e in tutta Siniscola, dove tzia Antonietta era conosciutissima, non solo per la veneranda età raggiunta, ma anche per la sua storica locanda che aveva gestito a lungo con la sorella Elena in via Sassari a Siniscola, a due passi dal vecchio palazzo comunale. Il suo nome era anche associato al consorzio agrario di via Gramsci che il marito, Pio Guidetti, aveva condotto per tantissimi anni. Tzia Antonietta ha avuto la possibilità di conoscere nipoti e pronipoti che ogni anno le festeggiavano in occasione del suo compleanno insieme alla comunità di Santa Lucia e di Siniscola.

Fino a qualche settimana fa, il suo stato di salute risultava buono, tant’è che ogni mattina, accompagnata dal figlio, la nonnina era solita fare delle lunghe passeggiate nel lungomare dell’ex villaggio dei pescatori. Un malanno di stagione ha però rotto gli equilibri di salute e poi ulteriori complicazioni ne hanno minato l’esistenza fino al decesso che è arrivato nella tarda mattinata di ieri. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale della piccola frazione.

