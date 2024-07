Addio alla nonnina dell’Isola 

Si è spenta ieri all’età di 112 anni la nonnina più longeva della Sardegna, la quarta d’Italia, Amelia Addari. Le esequie saranno celebrate questa mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Nuragus.

L’anziana viveva a Nuragus, ma era nata a Genoni e per tanto tempo ha vissuto a Cagliari dove amava andare a teatro. Tutti la chiamavano “ signorina ” sia per la sua condizione ma anche per la sua riservatezza che l’ha accompagnata soprattutto negli ultimi anni della sua lunga vita. Ma Amelia aveva anche un altro record in coppia con la sorella Giovanna morta nel 2020 a 110 anni: un caso unico in Italia perché non era mai successo che due sorelle entrassero insieme nella categoria “supercentenari”, ovvero oltre i 110.

In casa

Fino all’ultimo istante è stata curata nella sua casa di famiglia da tre badanti, Maria, Rita e Nenne, vicino alla parrocchia dove si è sempre recata per vivere la sua fede cristiana profonda. Ormai da diverso tempo però l’anziana donna aveva scelto di ritirarsi concedendo le visite oltre ai familiari, a poche persone come il parroco don Patricio, il medico di famiglia e il sindaco del paese Giovanni Daga che le ha sempre portato gli auguri di tutta la comunità del paese e della Sardegna soprattutto in occasione del suo compleanno.

Nell’ultimo periodo Amelia si era concessa qualche capriccio come le caramelle al miele, il latte accompagnato dai savoiardi, per il resto è sempre stata una persona attenta all’alimentazione tanto da arrivare a 112 anni senza dover prendere farmaci e riposando serenamente. Una vita semplice dunque, circondata da tanto affetto, soprattutto da parte dei suoi concittadini che hanno sempre rispettato la sua riservatezza.

Blue zone

Il caso di Amelia Addari e dei tanti centenari presenti in Sardegna ha attirato la curiosità di tanti studiosi, in particolare Gianni Pes, fondatore nel 2016 della Sardinia Blue zone, che qualche tempo fa è riuscito a incontrarla. La nonnina era stata molto evasiva e schiva, aveva solo detto che mangiava un po’ di tutto. Secondo le ricerche tra i fattori della longevità riconosciuti ci sarebbe una vita tranquilla e non logorante. Un fatto è certo: Amelia Addari è arrivata all’epilogo del suo passaggio terreno lucida. Il sindaco Daga ricorda la sia generosità: «Abbiamo sempre affrontato degli argomenti interessanti e con la sua famiglia si è sempre spesa per i nuraghesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA