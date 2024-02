Addio alla nonnina del paese, Maria Mulas si è fermata a 101  

Maria Mulas si è spenta giovedì a 101 anni. Memoria storica del paese la nonnina viveva con la nipote Rosanna Mulas, era amata e stimata da tutti. «Ha custodito parte della storia del nostro paese, - dicono il sindaco Gianfranco Lecca, gli assessori e i consiglieri comunali – non dimenticheremo le parole di vicinanza che aveva sempre nei confronti dei più fragili, ci diceva che la cosa più importante era l’affetto e l’aiuto per le persone che soffrono, aiuto che non aveva mai lesinato. Qui a Loceri ha vissuto una vita serena nonostante le difficoltà, mostrandoci con gentilezza la sua tenacia e la sua forza». I funerali si terranno oggi alle 10 nella chiesa di San Pietro. (fr.l.)

