Addio  alla nonnina del paese

Nella parrocchia di San Giovanni, ieri Lunamatrona ha dato l’ultimo saluto alla sua nonnina, Bonarina Desogus, venuta a mancare a 103 anni. Il parroco don Francesco Murgia ha celebrato le esequie. L’ultracentenaria risiedeva nella Piccola casa della Divina Provvidenza in vico Cottolengo. Nata nel 1922 in una famiglia di fruttivendoli, da bambina aiutava nelle vendite portando sa crobi (la cesta) in testa girando casa per casa per vendere arance e mandarini, mentre i genitori si recavano a Villacidro con il carretto per acquistare gli agrumi. La madre vendeva uova dell’allevamento di Villanovaforru all’ospedale di Is Mirrionis, il padre realizzava coperture di canne intrecciate per i soffitti. Tzia Bonaria non si sposò mai e visse a lungo col fratello, anch’egli celibe. «A nome dell’amministrazione siamo profondamente dispiaciuti e ringraziamo la nostra nonnina per ciò che ha rappresentato per il paese», dichiara il sindaco Italo Carrucciu. (g. g. s.)

