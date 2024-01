Addio alla nonnina del paese 

Oggi alle 15, nella chiesa di San Quirico in via Dante Alighieri a Ussaramanna, la comunità locale si stringerà in cordoglio per dare l’ultimo saluto all’ultracentenaria Claudina Zedda, deceduta due giorni fa. La nonnina aveva compiuto 104 anni proprio lo scorso ottobre. Nata nel lontano 1919, la signora Zedda era chiamata affettuosamente come “tzia Dina” dai suoi concittadini ed era un esempio di longevità, come molto spesso capita nei comuni della Marmilla.

Appassionata lettrice, Claudina ha condiviso la sua vita con il defunto marito Michele Piras. Viveva assieme al figlio Ignazio, e aveva un secondo figlio, Rinaldo. «L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di questa amatissima centenaria», sottolinea ilvicesindaco Enzo Comina, «la sua vita è stata un esempio di dedizione alla famiglia e alla comunità. Con la sua memoria, tzia Dina continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla». (g. g. s.)

