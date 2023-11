Addio alla nonnina del paese giunta alla soglia dei 103 anni 

Avrebbe dovuto compiere 103 anni tra un mese esatto. Ma Luisa Tangianu, la nonnina di Triei, si è spenta giovedì sera, circondata dall’affetto dei suoi familiari. Era una quercia con mente brillante, fonte di saggezza per figli e nipoti. Si è dedicata al lavoro nei campi e alla cura della famiglia (6 figli) cresciuta nella casa di via Napoleone. Da qui, fino a quando la salute gliel’aveva permesso, nonna Luisa, donna di profonda fede religiosa che non mancava di seguire la messa in televisione, usciva ogni giorno per raggiungere le campagne intorno all’abitato. I funerali della nonnina, che era l’unica centenaria del paese, verranno celebrati oggi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale.

