Addio alla nonnina centenaria testimonial del vaccino Covid 

Il 13 novembre Virginia Melis avrebbe compiuto 101 anni. Il traguardo era a un passo, ma la nonnina di Elini non è riuscita a festeggiare il suo compleanno insieme ai suoi cari: l’ultracentenaria si è spenta lunedì notte. In piena pandemia era stata testimonial del vaccino anti-Covid. Era marzo 2021, si era sottoposta, in ospedale a Lanusei, all’antidoto contro il virus. Lascia quattro figli, due uomini e due donne, e sei nipoti. Suo marito, Vittorio Melis, scomparso nel 1991, era stato sindaco democristiano di Elini dal 1962 al 1966. Oggi alle 10, nella chiesa di San Gavino, che lei frequentava assiduamente in virtù della sua profonda fede, verranno celebrati i funerali. (ro. se.)

