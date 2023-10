Addio alla nonnina ballerina 

Si è spenta a 101 anni Angela Caboni, la nonnina ballerina di Sanluri. La città perde così una delle sue abitanti più anziane. Avrebbe compiuto 102 il prossimo 13 dicembre.

Purtroppo nelle ultime settimane le sue condizioni di salute sono peggiorate e ieri mattina Angela Caboni è morta nella sua abitazione, dove è sempre vissuta. I figli Gianni, Colomba, Enzo, Marco e Carmen, i nipoti, pronipoti e familiari le si sono stretti attorno fino. Vedova da 12 anni, gentile e cordiale, molta legata alla famiglia, la signora era molto conosciuta e stimata non solo nel suo quartiere ma in tutta la città per via della sua passione: il ballo, praticato fino a pochi anni fa. Tanti ricordano le sue esibizioni pubbliche in occasione di feste religiose e spettacoli. I funerali verranno celebrati oggi a mezzogiorno nella chiesetta di San Lorenzo. (s. r.)

