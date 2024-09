Addio alla nipote di Mattarella 

Il 6 gennaio del 1980 era in auto con la famiglia diretta alla messa quando un killer della mafia sparò attraverso il finestrino e uccise suo padre Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana, che era alla guida. Accanto c’era sua moglie Irma Chiazzese, dietro viaggiavano la suocera e la figlia Maria, scomparsa ieri a 62 anni per una grave malattia. Tra i primi a soccorrerlo ci fu il fratello Sergio, attuale presidente della Repubblica. Nell’aprile 2017 Maria Mattarella era stata nominata dalla giunta Crocetta avvocata generale della presidenza della Regione, a dicembre la giunta Musumeci l’aveva nominata segretaria generale. «L’incarico - disse Musumeci - non è stato sollecitato da alcuno ma è stato ponderato e determinato solo dalle competenze dell’avvocato, dalla stima di cui gode all’interno della pubblica amministrazione».

