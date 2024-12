Addio alla missionaria suor Maria Concetta 

«Non ho fatto niente più degli altri». Lo ripeteva sempre, anche a papa Francesco. Cabras ieri ha perso suor Maria Concetta Esu, 90 anni, missionaria in Africa dove da ostetrica ha fatto nascere più di 30mila bambini. Indicata nel 2019 dal pontefice come modello per i missionari, suor Maria Concetta era molto legata a Cabras, dove suo fratello don Giulio Esu è stato parroco del Sacro Cuore. «Ho deciso di tornare in Africa- aveva detto suor Maria Concetta Esu, figlia di San Giuseppe di Genoni - Quando il signore deciderà di chiamarmi voglio essere tra la mia gente». ( s.p. )

