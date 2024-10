Addio alla matriarca dei Kennedy 

New York. Con Ethel Kennedy scompare un altro pezzo di Camelot. L'ultima matriarca del clan che per l'America è stata l'equivalente della famiglia reale, è morta a 96 anni, in ospedale, al termine di una vita segnata da tragedie e polemiche. «Aveva avuto un'ottima estate, era riuscita a entrare in acqua, salire sul molo, godere di pranzi e cene con la famiglia», ha detto il primogenito, l'ex deputato Joe Kennedy III, dopo l'ictus che l'8 ottobre aveva colpito la madre.

Filantropa e attivista, Ethel Skakel Kennedy era incinta di Rory, quando il 5 giugno 1968, a 40 anni, vide il marito Robert Kennedy, allora senatore e candidato alla presidenza, ferito a morte dal palestinese Shiran Shiran nelle cucine dell'Hotel Ambassador di Los Angeles, quattro anni dopo l'assassinio del fratello Jfk a Dallas. Altre morti premature erano seguite a perpetuare il mito della “maledizione dei Kennedy” tra cui quelle dei figli David, ucciso nel 1984 da un’overdose, e Michael, che perse la vita in un incidente di sci nel 1997.

RIPRODUZIONE RISERVATA