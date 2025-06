Addio alla giudice Paola Murru 

Una brillante carriera professionale culminata con la presidenza del Tribunale di Lanusei. Paola Murru era stata la prima donna ad assumere quell’incarico, che aveva dovuto lasciare nel 2020 per raggiunti termini. Ma era rimasta comunque in servizio al palazzo di giustizia di via Marconi, dov’era di ruolo dal 2001, con le funzioni di gip e dopodiché, alla conclusione del mandato del suo successore Giorgio Cannas, aveva riassunto la carica apicale del Tribunale, in qualità di facente funzioni, fino alla nomina (aprile 2024) di Nicola Caschili. Da un anno la magistrata originaria di Tortolì lottava contro un male subdolo che, ieri mattina, l’ha sconfitta. Paola Murru aveva 66 anni e a settembre sarebbe dovuta andare in pensione. Vedova da qualche tempo, lascia due figli.

Figura di spicco

La magistrata era figlia dell’ex sindaco sardista, Quinto Murru, scomparso il 23 dicembre 2002, e sorella dell’ex direttore amministrativo di Ares, Attilio Murru. Nel corso della carriera, Murru aveva ricoperto il ruolo di giudice nei tribunali di Milano, Nuoro, Cagliari e infine Lanusei dove prestava ancora servizio sebbene negli ultimi mesi le condizioni di salute l’avessero tenuta lontana dalla sede di lavoro. Nel 2012, il Csm l’aveva nominata presidente del palazzo di giustizia ogliastrino subentrando a Sergio Gorjan. Incarico terminato dopo otto anni per raggiunti termini.

Il cordoglio

Unanime il cordoglio espresso dal mondo della magistratura. Dal presidente Caschili alla procuratrice Paola Dal Monte, alle sostitute Giovanna Morra e Valentina Vitolo fino a tutti gli altri giudici, togati e onorari. «Di Paola - hanno scritto in una nota - rimarranno nella nostra memoria l’esperienza professionale, il coraggio e l’autorevolezza con cui ha sempre esercitato la funzione giudiziaria. È stata per noi esempio di generosa dedizione al lavoro e guida esperta e competente per i tanti giovani magistrati che hanno iniziato la loro carriera a Lanusei. Grande donna, di contagiosa positività, simpatia, dotata di un enorme forza d’animo con cui ha sempre affrontato la vita, anche nell’ultimo e più difficile suo tratto». Cordoglio a cui si è unito anche il Foro di Lanusei: «La figura di Paola Murru - ha detto Vito Cofano, presidente dell’Ordine degli avvocati - ha rappresentato per anni un punto di riferimento autorevole per tutta la comunità giudiziaria. Magistrato di grande equilibrio, rigore e sensibilità, ha guidato l’ufficio giudiziario con dedizione, competenza e alto senso delle istituzioni, svolgendo un ruolo fondamentale nell’amministrazione della giustizia ogliastrina. Ricordiamo il suo impegno costante nel promuovere la collaborazione tra avvocatura e magistratura, un rapporto che ha sempre cercato di rafforzare nel rispetto reciproco dei ruoli e con l’unico obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema giudiziario. Le sue doti umane, la disponibilità all’ascolto e la profonda cultura giuridica l’hanno resa punto di riferimento insostituibile». Funerali oggi alle 17 nella chiesa di Sant’Andrea.

RIPRODUZIONE RISERVATA