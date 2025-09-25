VaiOnline
Dorgali
26 settembre 2025

Addio alla giovane dottoressa 

Un malessere sottovalutato, forse per non interrompere il servizio e continuare ad assistere i suoi 1800 pazienti, poi il malore improvviso che ha reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro e poi in elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Ma la corsa non è bastata a salvare la vita della dottoressa Maddalena Carta, giovane e stimata medico di famiglia a Dorgali, morta ieri sera dopo il ricovero in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari. La comunità da mercoledì era in apprensione per lei, da un anno punto di riferimento per centinaia di famiglie del paese. Le sue condizioni sono peggiorate dopo il primo ricovero: i colleghi del Pronto soccorso di Nuoro hanno disposto il trasferimento in elisoccorso a Cagliari. Un messaggio di vicinanza è arrivato dalla sindaca Angela Testone. L’Asl ha disposto un bando urgente Ascot per coprire il posto.

