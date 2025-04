Addio alla giornalista Martine Frey, una voce francese con l’anima sarda 

Una sarda per scelta, nel cuore e nell’anima, con l’inconfondibile accento francese che negli anni è diventato familiare attraverso la radio e la televisione. Insieme a un’empatia fuori dal comune che portava fuori e dentro la professione di giornalista. Martine Frey ieri mattina se n’è andata, il giorno dopo il suo 83esimo compleanno. Un malore improvviso non le ha lasciato scampo e le cure degli ultimi giorni, non sono bastate a salvarla. Nata a Nancy, è arrivata in Sardegna per la prima volta nel 1967. I primi passi nel mondo della comunicazione ai microfoni della Rai, prima a Roma e poi a Cagliari dove ha collaborato successivamente con Radiolina. Dopo il trasferimento in Gallura ha lavorato per diverse testate televisive e ha esordito sulla carta stampata come collaboratrice de L’Unione Sarda. A riposo da alcuni anni, lascia la figlia Dominique, una nipote adorata e, in chi l’ha conosciuta, il ricordo di un’anima gentile.

RIPRODUZIONE RISERVATA