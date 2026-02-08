Addio alla giornalista Angela Azzaro 

Roma. Giornalismo in lutto per la morte di Angela Azzaro. Una carriera intensa, da Liberazione all’Huffington Post, esperta di politica, in prima fila nelle battaglie per la difesa dei diritti dei più deboli, portavoce delle istanze femministe, piglio da combattente, presenza brillante in molti talk televisivi. Si è spenta in ospedale, a Roma, all’età di 59 anni.

La sua morte ha suscitato grande commozione a Nuoro, sua città natale, come pure a Orune, paese d’origine della madre. Dopo la maturità aveva lasciato la Barbagia, senza mai perdere il legame profondo, per proseguire gli studi all’università. Laurea in Lettere moderne, specializzazione in Criminologia con una tesi sul processo mediatico. Poi la scelta di lavorare a Roma. È stata caporedattrice di Liberazione, vice direttrice de Il Dubbio e, fino all’aprile 2023, vicedirettrice del Riformista e firma dell’Huffington Post. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto, da Elly Schlein («Donna forte e coraggiosa, giornalista tenace e piena di passione politica e civile, voce unica, libera») a Deborah Bergamini di FI, all’Associazione stampa romana.

Nel 2022 a Nuoro era stata premiata come “Rondine d’oro”. Tornerà per un’ultima volta nella sua città.Il funerale domani alle 15 nella chiesa di San Giuseppe.

RIPRODUZIONE RISERVATA