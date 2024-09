Addio alla commerciante 

Questa volta la dea bendata che tante volte aveva bussato alla porta della sua ricevitoria di piazza Remigio Gattu ad Orune, regalando ai suoi clienti vincite importanti, le ha girato le spalle nel momento più importante, portandosi via quello che aveva di più prezioso, la sua vita, e spegnendo per sempre la sua contagiosa simpatia e il sorriso. Non ce l’ha fatta Fiorella Monni, 40 anni, di Orune, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale giovedì sera attorno alle 20.30 alle porte del paese. La donna per tutta la notte ha lottato tra la vita e la morte. Poi ieri a metà mattinata sono iniziate le procedure per la dichiarazione della morte cerebrale e il via libera al prelievo degli organi. Di fronte alla tragica notizia il paese travolto dal dolore. «Con infinita dolcezza sei entrata nel cuore di tutti. Buon viaggio»: il messaggio che ieri tutti i ragazzi e le ragazze di Orune avevano pubblicato sulle loro bacheche social.

L’incidente

Tanto ancora da chiarire sul sinistro mortale, avvenuto in un tratto rettilineo. L’auto condotta dalla quarantenne infatti viaggiava sulla statale 389 e arrivata a pochi chilometri dal centro abitato, in località Sant’Efisio, per cause che sono in via di accertamento, è uscita fuori strada colpendo un grosso albero: l’impatto è stato violentissimo e ha distrutto la parte anteriore dell’auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Nuoro che hanno lavorato insieme al personale medico e sanitario giunto a bordo di un’ambulanza medicalizzata e una base di Orune, per estrarre la commerciante dall’abitacolo. È stata rianimata e poi trasportata a tutta velocità all'ospedale di Nuoro dove Monni, politraumatizzata, è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni per le lesioni alla testa sono apparse subito molto gravi, e già dalle prime ore della mattina di ieri sono andate peggiorando. I carabinieri stanno cercando di appurare le cause che hanno portato all’uscita di strada, se si sia trattato di una distrazione, un malore improvviso, oppure un disperato tentativo di evitare un animale vagante.

Sgomento e dolore

Ad Orune la notizia ha sconvolto tutta la comunità. Ai social è affidato il ricordo di Fiorella Monni, fidanzata che da pochissimo aveva acquistato casa e si preparava al matrimonio. La sua famiglia era stata già colpita da un lutto per la perdita di una bambina: prima che lei nascesse, infatti, era morta una sorellina. Gli amministratori comunali, guidati dalla sindaca Giovanna Porcu, sono andati a casa della mamma Martina a portare conforto. L’assessora Giovanna Pittalis sul suo profilo affidava un ricordo commosso: «alla tua genuinità e dolcezza… sempre allegra e gentile con tutti, mancherai Fiorella. Buon viaggio anima bella».

RIPRODUZIONE RISERVATA