Addio alla blogger che raccontava la città 

«I tuoi sorrisi, i tuoi video, le tue dirette, la tua cagliaritanità tenera e speciale, educata e divertente. Eri il profumo di un caffè del mattino, un venticello puro, una granello di sabbia che si perde. Eri un sorriso e una voce unica. Lasci un amore grande come il mare». Questo il saluto che la pagina social “Facendo Cose a Cagliari” ha voluto dedicare a Sonia Carta, una delle sue fondatrici e anima pulsante di racconti, immagini e aneddoti sul capoluogo cagliaritano.

Due mesi di malattia

Sonia aveva 47 anni e due figli e se n’è andata in silenzio, dopo due mesi di malattia, con il solito garbo e l’elegante discrezione che l’ha sempre contraddistinta. Non amava parlare di sé, preferiva far parlare gli altri e la sua Cagliari, che si è ritrovata improvvisamente in lutto. Ha perso una delle sue voci migliori, un punto di vista ironico, puntale e curioso. Quello di una donna che ha sempre voluto raccontare la sua città natale in tutte le sue sfaccettature, riuscendo in pochi anni a diventare un punto di riferimento.

Carta era una lavoratrice instancabile (era direttrice di un istituto di formazione), blogger, instagrammer e cittadina proattiva e sempre in movimento. Ma era soprattutto una mamma, una donna e un’amica. Il cordoglio delle ultime ore, che si sparge nel web e nelle parole sussurrate di chi la conosceva, racconta esattamente la storia di una persona che sapeva farsi volere bene. Contagiosa, piena di vita e supporter convinta di chiunque si impegnasse per raggiungere i proprio sogni.

Sognasonia

Era una sognatrice, Carta. Su Instagram si faceva chiamare proprio così: Sognasonia era il suo alter ego digitale. Il progetto “Facendo cose a Cagliari” era nato quasi per caso, da una sua idea, che poi aveva coinvolto altri appassionati di social e della città.

«Sto pensando che ho sempre voglia di farvi scoprire tante cose» aveva scritto in uno degli ultimi post su Instagram, prima che la malattia prendesse il sopravvento. E di cose ne aveva fatte scoprire davvero tante. Gli eventi, le attività imprenditoriali, le persone: la sua era una narrazione a tutto tondo di una città di cui era follemente innamorata e che sperava potesse essere conosciuta nel mondo per quello che è, con i suoi pregi e anche con i suoi difetti, con quelle sue caratterizzazioni che a molti sembrano magari macchiette, ma che invece per Sonia rappresentavano la vera anima della città.

I messaggi sui social

Ed è in quei ricordi che oggi le parole pesano come un macigno. Tanti i messaggi che corrono, da chi le voleva bene a chi semplicemente la seguiva sui social. Nicola Montisci, amico e socio in Facendo Cose, l’ha salutata così: «Sei stata un crocevia di storie, cuori e persone, una che univa e mai divideva. Una forza della natura. Nella vita ti passano tante persone, alcune come te restano per sempre, non cambiano a seconda delle stagioni, sono un dono della vita.».

Anche le istituzioni hanno voluto esprimere il cordoglio: «Siamo addolorati. Abbiamo perso una persona che, con un costante impegno reciproco, agiva sulla promozione della nostra città», ha dichiarato l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia a nome dell’amministrazione comunale.

