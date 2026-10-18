Addio alla B Metal, capannone aggiudicato  a una società torinese 

C’è una data che chiude, almeno ufficialmente, un’epoca. Il 29 settembre 2026, quando nell’aula del Tribunale di Lanusei, nell’ambito della liquidazione giudiziale (giudice Nicola Caschili, curatori Stefano Chia e Roberto Dessy), il compendio immobiliare dell’azienda B Metal di Tortolì è stata aggiudicata alla Tekontracks, società con sede a Torino, per un prezzo di 3,1 milioni di euro. Il 6 ottobre è arrivata la comunicazione ai sindacati Fiom-Cgil, Fsm-Cisl e Uilm-Uil, territoriali e regionali, che di fatto apre l’ultima fase. Per capire cosa significa quel verbale di vendita bisogna tornare indietro. Prima delle carte bollate, della liquidazione e dell’affitto d’azienda alla Blue Metal del 18 aprile 2023. Bisogna tornare alla B Metal dei fratelli Balloi. Per quasi trent’anni quei capannoni (oltre 10mila metri quadrati) nella zona industriale di Baccasara sono stati molto più di un’azienda metalmeccanica. Una scuola, un presidio industriale, un datore di lavoro che ha dato il pane a centinaia di famiglie tra Tortolì, Lotzorai, Arzana, Bari Sardo e tutta l’Ogliastra (e non solo). Carpenteria pesante, tubazioni, strutture offshore. La B Metal ha formato generazioni di saldatori, tubisti, carpentieri, gruisti, capi cantiere. Risorse umane di eccellenza che hanno prestato braccia e testa anche all’Intermare. Se Saipem ad Arbatax ha potuto costruire moduli, jacket, strutture che poi partivano per mezzo mondo, è anche perché c’era un indotto che sapeva rispondere, con qualità e tempi da cantiere navale. Un nome su tutti: B Metal. (ro. se.)

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