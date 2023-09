«Addio Ale, eri un ragazzo meraviglioso pieno di vita» 

Tutta la vita davanti. A dicannove anni Alessandro Sanna non pensava soltanto allo sport, al calcio, la sua grande passione, e alle uscite serali nei locali di Cagliari e dintorni con gli amici: da qualche giorno aveva firmato tutti i documenti per aprire un’attività, sempre nel campo dell’installazione di impianti di climatizzazione, mestiere cominciato al fianco del padre Gianfranco, operaio comunale a Decimomannu. Lo schianto in viale Marconi ha cancellato in un colpo sogni e speranze e gettato nella disperazione i familiari, l’intera comunità di Assemini.

Tra i primi a esprimere il suo dolore è stato il sindaco Mario Puddu su Facebook: «I risvegli peggiori. Una tragedia che colpisce pesantemente anche Assemini. Un abbraccio alle famiglie dei ragazzi. Le mie più vive condoglianze».

Alessandro Sanna ha militato come calciatore nelle squadre della zona: prima il settore giovanile alla Frassinetti, poi il passaggio all’Assemini, quindi il ritorno a Elmas: «Un ragazzo solare», ricorda Sandro Collu, dirigente dell’Assemini, «lo ricordiamo soprattutto per il suo sorriso e per la sua correttezza. Una perdita per tutti noi».

Daniele Alberti, allenatore della Frassinetti Elmas, è sconvolto così come tutta la società. Annullato allenamento di oggi e forse anche di domani in preparazione per il campionato di Prima categoria. «Alessandro è cresciuto nel nostro settore giovanile insieme al fratello Umberto. Poi hanno fatto qualche anno nell’Assemini per tornare alla Frassinetti. L’anno scorso hanno giocato entrambi: Alessandro attaccante. Quest’anno si era preso una pausa per avviare l’attività lavorativa. Un ragazzo speciale, super attivo in tutto. Un gran lavoratore. In campo era una forza della natura: dava tutto, grande grinta e non mollava mai. Una tragedia assurda. Come società siamo vicini alla famiglia che alla Frassinetti è di casa».

Nicolò Farci, consigliere comunale ad Assemini con delega all’attività giovanile, non riesce a parlare dalla commozione: «Eravamo coetanei e amici, lo avevo visto poche settimane fa. Una tragedia assurda e ingiusta». (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA