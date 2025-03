Addio al vigile schiacciato dal trattore 

Il picchetto d’onore, l’omaggio del capo del Copro nazionale dei Vigili del fuoco, insieme alla presenza dei comandanti dei comandi provinciali di Nuoro e Sassari, del rappresentante del comando regionale e di tutti i colleghi, ha accompagnato ieri l’ultimo saluto a Giancarlo Piga, il vigile del fuoco 41 enne di Oliena morto mercoledì pomeriggio in un tragico incidente nella campagne di Logheri, quando il Dumper che guidava si è ribaltato. La chiesa di Sant’Ignazio non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno assistito ad una cerimonia straziante davanti al dolore della moglie e delle tre bambine di Piga, della mamma e dei fratelli Salvatore e Fabrizio, il parroco don Giuseppe Cheri ha chiesto il silenzio delle parole. «Il silenzio non è un’assenza di parole, perché Dio ci parla in quel silenzio». L’ultimo viaggio della salma, portata in spalla dai colleghi.

