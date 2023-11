Addio al trattato su regole e limiti per le armi convenzionali  

Washington. La guerra di Mosca contro l’Ucraina ha dato il colpo fatale anche al trattato che aveva suggellato la fine della Guerra fredda, l’ultimo ancora in vigore per il controllo degli armamenti: il Cfe, firmato nel 1990 per ridurre ed equilibrare le forze armate convenzionali in Europa. Nel giorno in cui Mosca si è ritirata formalmente dal trattato, facendolo diventare «parte della storia per la Russia», gli Usa e i Paesi Nato hanno condannato la mossa del Cremlino e risposto sospendendo la loro partecipazione «finché sarà necessario».

Se si considera la sospensione a febbraio da parte di Vladimir Putin del New Start con gli Usa sulla limitazione delle testate atomiche, si capisce come lo scontro in atto sull’Ucraina stia mettendo fine a tutti gli accordi che dettavano gli equilibri strategici fin dai tempi della Guerra fredda, riflettendo la rottura di un ordine mondiale che fatica a ricomporsi su regole comuni. L’unica speranza arriva dalla recente decisione dell’amministrazione Biden di riavviare il dialogo sul disarmo nucleare sia con Pechino che con Mosca. Gli Usa hanno spiegato che «sarebbe inaccettabile» per loro e per i Paesi alleati rimanere vincolati dal trattato abbandonato dalla Russia, che ha «le forze armate più grandi in Europa e che continua a condurre una guerra di aggressione contro l’Ucraina utilizzando proprio le forze che il trattato mira a limitare». «La sospensione degli obblighi Cfe rafforzerà la capacità di deterrenza e di difesa dell’alleanza, rimuovendo le restrizioni che influiscono sulla pianificazione, sugli schieramenti e sulle esercitazioni», ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. In pratica Usa e Paesi Nato avranno maggiore flessibilità nello schierare forze sui fianchi settentrionale e meridionale della Nato, comprese la Romania e la Bulgaria, vicino all’Ucraina. E non saranno più obbligati a condividere informazioni sul dislocamento di armi con le nazioni vicine alla Russia.

