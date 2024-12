Addio al sindaco della Milano da bere 

Milano ha salutato Paolo Pillitteri a Palazzo Marino, dove ha probabilmente passato gli anni migliori della sua attività. Nel centro della vita politica cittadina hanno sfilato, tra i garofani rossi e le bandiere del Psi, i politici della Milano da bere di cui Pillitteri fu sindaco, insieme ai suoi successori Giampiero Borghini, Gabriele Albertini, Letizia Moratti.

Ad aprire la camera ardente è stato il sindaco Giuseppe Sala, che ha ricordato come «bisogna fare tesoro dei tanti insegnamenti che ci ha lasciato Pillitteri», un amministratore che ha «molto amato la sua città». Oggi a Milano, per i funerali, ci sarà il lutto cittadino con le bandiere a mezz’asta, un omaggio che «30 anni fa non sarebbe stato possibile», ha rimarcato il nipote Bobo Craxi pensando ai tempi di Tangentopoli, quando anche Pillitteri venne indagato e poi condannato per ricettazione.

