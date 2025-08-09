Addio al Signor No  di “Rischiatutto” 

Ha visto cambiare l'Italia attraverso i quiz, preparando oltre 100mila domande e diventando un personaggio cult, capace di coniugare garbo e rigore, inflessibilità e ironia, cultura e umanità. È morto a 82 anni, nel suo buen retiro in Bretagna, Ludovico Peregrini, per tutti il Signor No di “Rischiatutto”, il giudice pronto a difendere le regole dagli svarioni dei concorrenti e dalle richieste di deroga di Mike Bongiorno. Si è spento «circondato da tutti i suoi cari», annunciano la moglie Nicou, le figlie Sofia e Anna.

«È rimasto fino all'ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente». Nato a Como il 27 giugno 1943, Peregrini si laurea in Lettere alla Cattolica di Milano. L'incontro con la tv avviene quasi per caso, quando un ex compagno di università che lavora in Rai, Guido Clericetti, lo coinvolge come ragazzo di bottega in un programma musicale: è Settevoci, con Pippo Baudo, con il quale nasce un sincero legame di amicizia. Ma la svolta arriva con Mike Bongiorno, che nel 1970 lo chiama come autore per “Rischiatutto”.

RIPRODUZIONE RISERVATA