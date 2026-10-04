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05 ottobre 2026 alle 01:21

Addio al sarto di successo Giuseppe Pinu 

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È morto all’improvviso, all’età di 53 anni, lasciando attonita l’intera città. Giuseppe Pinu, molto noto non solo a Nuoro, ieri ha avuto un malore che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Il suo nome è legato alla storica sartoria Pinu, con laboratorio e punto vendita in via Ballero, realtà che da vari decenni è specializzata nella realizzazione di capi su misura, molto apprezzati da generazioni.

Giuseppe Pinu, assieme al fratello, portava avanti l’attività avviata con successo dal padre, già nel 1954, quando inizia a vestire musicisti e attori di fama internazionale, conquista clienti in tutta la Penisola e anche in Francia. Moda e stile combinano nel tempo tradizione e innovazione. Una formula che diventa eccellenza della città e realtà imprenditoriale modello.

Ieri, il malore improvviso e la corsa disperata all’ospedale. Oggi alle 16 il funerale nella chiesa del Rosario.

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