Addio al re delle guide Piero Pelù: perdo un fratello 

Lutto a Oliena e nel mondo delle guide ambientali che piangono la scomparsa di Vincenzo Tupponi (77) noto ai più come “Murena”, tra i più autentici conoscitori del Supramonte e pioniere turistico sul territorio. Per Tupponi, da sempre legato al mondo dell’ambiente, decine le amicizie nel mondo dello spettacolo fra cui quella col cantante Piero Pelù, divenuto cittadino onorario di Oliena nel 2019.

Ad annunciare la scomparsa di quello che veniva affettuosamente definito “Il re del Supramonte” il Presidio Turistico Galaveras che dà l’addio a «un mito riconosciuto da tutti come Il re del Supramonte, l’ultimo dei Mohicani, pioniere del turismo ambientale, storica guida escursionistica. Esploratore di ogni angolo e pertugio del Corrasi e dell’intero territorio di Barbagia».

Pelù non nasconde la commozione: «Perdo un fratello che mi ha fatto scoprire le bellezze del Supramonte. Ci siamo conosciuti nella seconda metà degli anni 90 durante una mia tappa a Su Gologone. Ne è nato un legame indissolubile anche in occasione del matrimonio di Andrea e Valentina Parodi. La mia prima tappa in Sardegna era sempre da lui. Purtroppo non riuscirò ad essere ai funerali di domani, ma appena possibile sarò a Oliena per omaggiarlo di persona e abbracciare la sua famiglia».



