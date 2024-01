Addio al re delle discoteche 

Per vent’anni ha fatto ballare prima i nuoresi, iniziando la sua carriera nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento come dj in un’emittente locale, radio Nuoro centrale. Poi ha attirato migliaia di turisti quando decise di sfruttare le sue doti come imprenditore nel mondo delle discoteche, riuscendo a creare nella costa orientale locali alla moda e di tendenza capaci di far ombra a quelli della Costa Smeralda. Un personaggio controverso, brillante e a suo modo simpatico. Sino all’inchiesta che lo aveva travolto per una maxi evasione fiscale, che aveva fatto crollare il suo impero del divertimento. Mario Mele, 62 anni, nuorese, imprenditore di successo è morto lunedì sera all’ospedale Molinette di Torino dov’era ricoverato per complicazioni polmonari: era da tempo malato di tumore.

L’ultimo capitolo

Prima di Natale, nel processo che ruotava attorno a due locali del divertimento sulla costa orientale, il Tribunale di Nuoro aveva condannato Mele a quattro anni per bancarotta documentale. Il “re delle discoteche” della costa orientale e il suo socio Gianpietro Porcheddu erano finiti a processo per una maxi evasione fiscale da 17 milioni di euro, guadagni dei locali Pata Pata di Agrustos e Buddha del mar di San Teodoro, frequentatissimi durante la stagione estiva. Ma era solo la fine di un’indagine che travolse tutta la fabbrica del divertimento che Mele con maestria aveva tirato su, partendo proprio da Nuoro, e da quel locale a cui aveva dato un nome caraibico, il Boca Chica, sua prima vera creatura che poi aveva trovato naturale crescita nei locali sulla costa teodorina, diventati una calamita per il popolo della notte e luogo di performance di tantissimi vip dello spettacolo.

La fuga in Africa

Mele nel 2017 era stato arrestato in Kenya. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale, emesso dalla Procura di Nuoro, proprio per quella presunta evasione fiscale di 17 milioni di euro legata alla gestione dei locali notturni sulla costa gallurese. Era latitante dal 2013, trasferitosi a Malindi per sfuggire all’arresto, sulla scia del “successo” ottenuto in patria aveva gestito nel Paese africano il club “Pata Pata Beach Club”, in Africa aprì anche il Mario’s Budda. Rientrato in Sardegna, dopo la carcerazione aveva ripreso a fare ciò di cui era maestro: vendere divertimento con l’apertura nella piazzetta di San Teodoro di un nuovo locale, il Bar Centrale. Ma era malato, e poche settimane fa non era presente in aula alla lettura della sentenza, ricoverato a Torino, è morto lunedì. La sua salma sarà cremata.

