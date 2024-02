Addio al principe che non divenne mai re 

Roma. Se n’è andato a quasi 87 anni Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, figura controversa, passata per l’esilio, il sogno del ritorno, i guai giudiziari, le contraddizioni, la mondanità. E il grande amore, andando contro la sua stessa famiglia. «Alle ore 7.05 di questa mattina 3 febbraio 2024 sua altezza reale Vittorio Emanuele, duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra», è stato l’annuncio ufficiale dato dalla “Real Casa di Savoia”. I funerali dovrebbero tenersi sabato 10 febbraio alle 15 a Superga, il luogo dove «Vittorio Emanuele vuole essere sepolto» aggiunge il presidente della Guardia d’Onore del Pantheon, Ugo D’Atri dopo aver parlato con il figlio Emanuele Filiberto.

Il principe

Figlio di Umberto II e di Maria José, nasce a Napoli e viene battezzato con i nomi Vittorio Emanuele Alberto, Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria. In Italia restò poco visto che all’età di 6 anni, nel giorno dell’armistizio dell’8 settembre del ‘43, partì da Roma insieme alla madre e, da subito dopo il referendum del 1946 che sancì la vittoria della Repubblica, visse in esilio fino al marzo del 2003, quando fu cancellata la disposizione che vietava il rientro dei discendenti maschi di casa Savoia in Italia. Come prima tappa del suo ritorno scelse Napoli, la città in cui era nato. «È il più bel giorno della mia vita», disse. Erano passati 57 anni dall’ultima volta in Italia. Innamorato perdutamente di Marina Doria, nemmeno una punta di sangue blu ma campionessa di sci di d’acqua di due anni più grande di lui, arrivò ai ferri corti col padre Umberto II che continuava a presentargli altre discendenti nobili. Ma Vittorio Emanuele non rinunciò al suo sogno e, senza nemmeno chiedere il permesso al padre e facendogli capire che era pronto a rinunciare al trono, la sposò l’11 gennaio 1970 a Las Vegas e con rito religioso il 7 ottobre 1971 a Teheran. Dalla loro unione è nato Emanuele Filiberto.

I guai

A parte l’episodio di Cavallo (articolo a destra), c’è la tessera numero 1621 della P2 e c’è, nel 2006, “Vallettopoli”, l’indagine su un giro di corruzione e tangenti della procura di Potenza. Il pm Henry John Woodcock arresta Vittorio Emanuele, che passa in carcere sette giorni. Verrà prosciolto e otterrà dallo stato 40mila euro di risarcimento, una piccola vittoria della monarchia sulla Repubblica. Nel 2002 Vittorio Emanuele definì «una macchia indelebile per la nostra famiglia» la firma delle leggi razziali. Ma cinque anni prima se ne era uscito sostenendo che quelle erano leggi «non così terribili». Sarà il figlio Emanuele Filiberto a porgere “scuse solenni” alla Comunità ebraica, nel 2021. Nel 2007 i legali di casa Savoia chiesero il risarcimento allo Stato di 260 milioni di euro per l’esilio e la restituzione dei beni confiscati nel 1948 ma l’Italia non lo riconobbe, così come accadde nel 2022 per la restituzione dei gioielli di famiglia.

