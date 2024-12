Addio al primo sindaco socialista 

È morto ieri notte a Macomer Martino Corda, ex sindaco socialista di Nuoro dal 1983 al 1985. Aveva 85 anni. Corda era ospite di una Rsa a Macomer, dov’era stato trasferito da pochi giorni, e muore sette mesi dopo la moglie Simonetta Murru, 81 anni, prima e unica sindaca di Nuoro dal 1991 al 1992, venuta a mancare lo scorso aprile.

Il ricordo

Una coppia di antesignani: la moglie Simonetta Murru è stata la prima e finora unica donna sindaco della città, Martino Corda invece ha segnato un primato politico: quello di esser stato il primo sindaco socialista eletto in città, governato per quasi due anni in un periodo molto particolare della città, dal 1983 al 1985, succedendo al repubblicano Annico Pau, di cui era assessore al Commercio.

Fu proprio Corda, dopo un accordo politico con la Dc (che all’epoca della consiliatura di Pau era finita all’opposizione), a farsi nominare come massimo rappresentante nell’assise cittadina. Nel suo discorso di insediamento, ringraziò i nuoresi ma soprattutto il padre Zenobio, barbiere socialista, a cui aveva promesso di diventare il primo sindaco di socialisti. Militante e dirigente storico del Psi, Corda era un dottore commercialista e svolgeva anche la professione di professore nell’istituto tecnico cittadino “Chironi”. Nel suo mandato, che durò due anni, Martino Corda dovette affrontare momenti complicati: su tutti la bufera del passaggio della raccolta differenziata dalla ditta privata della Sap a quella di una gestione comunale perfezionata dai suoi successori.

L’addio

L’annuncio della sua morte è arrivato sui social dal figlio Ninni Corda, allenatore di calcio, che scrive: «E dopo Mamma te ne sei andato anche tu, mio meraviglioso Babbo, a differenza di Mamma te ne sei andato in silenzio ma sereno, quella serenità che pochi avevano voluto toglierti ma che mai nessuno alla fine ti aveva tolto. Purtroppo non sei arrivato a Natale, era il tuo ultimo obbiettivo che non sei riuscito a raggiungere per salutare i tuoi nipoti, ma nella vita li hai raggiunti tutti come quello di diventare sindaco nella tua amata Nuoro. Ci sarebbero milioni di parole per descrivere la persona che eri, non solo un padre per un figlio, le tue ceneri voleranno nel cielo come tuo desiderio». I funerali dell’ex primo cittadino, si celebreranno questo pomeriggio alle 15.30 a Nuoro nella chiesa delle Grazie.

