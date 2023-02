«Addio al posto fisso senza rimpianto» 

«Quel lavoro mi ha permesso di metter su famiglia, sposarmi, crescere tre figli meravigliosi, ma non ero me stessa. Avevo sempre nel cuore quella bambina a cui avevo negato un sogno, poi un giorno proprio i miei figli mi hanno detto che avrei dovuto essere felice e ho preso coraggio».

Non sempre però la vita asseconda i propri desideri e, subito dopo il diplom,a a Katiuscia venne proposto il suo primo impiego: in un negozio di abbigliamento cercavano una commessa. Un’occasione da non perdere vista la carenza di offerte del territorio: pensò di lavorare qualche anno per racimolare dei soldi e poi avrebbe proseguito con gli studi. Ma resterà invece in negozio per ben 25 anni.

«Era il mio sogno da bambina- racconta Katiuscia -guardavo la mia maestra con ammirazione e decisi che da grande sarei stata proprio come lei. Per questo frequentai l’istituto Magistrale, ero determinata: avrei insegnato.

Si può lasciare un contratto a tempo indeterminato per inseguire il proprio sogno? Probabilmente in una delle zone col più alto tasso di disoccupazione come il Sulcis, sono in molti a storcere il naso. Katiuscia Puddu, 45 anni di Carbonia, ha preso coraggio e ha abbandonato la certezza per l’ignoto, ha lasciato un posto fisso nel settore del commercio, per realizzare il suo desiderio più grande: insegnare.

Si può lasciare un contratto a tempo indeterminato per inseguire il proprio sogno? Probabilmente in una delle zone col più alto tasso di disoccupazione come il Sulcis, sono in molti a storcere il naso. Katiuscia Puddu, 45 anni di Carbonia, ha preso coraggio e ha abbandonato la certezza per l’ignoto, ha lasciato un posto fisso nel settore del commercio, per realizzare il suo desiderio più grande: insegnare.

Gli studi

«Era il mio sogno da bambina- racconta Katiuscia -guardavo la mia maestra con ammirazione e decisi che da grande sarei stata proprio come lei. Per questo frequentai l’istituto Magistrale, ero determinata: avrei insegnato.

Non sempre però la vita asseconda i propri desideri e, subito dopo il diplom,a a Katiuscia venne proposto il suo primo impiego: in un negozio di abbigliamento cercavano una commessa. Un’occasione da non perdere vista la carenza di offerte del territorio: pensò di lavorare qualche anno per racimolare dei soldi e poi avrebbe proseguito con gli studi. Ma resterà invece in negozio per ben 25 anni.

«Quel lavoro mi ha permesso di metter su famiglia, sposarmi, crescere tre figli meravigliosi, ma non ero me stessa. Avevo sempre nel cuore quella bambina a cui avevo negato un sogno, poi un giorno proprio i miei figli mi hanno detto che avrei dovuto essere felice e ho preso coraggio».

La svolta

È il periodo della pandemia, viene istituita la Dad per tutti gli studenti d’Italia e questa mamma, come tante altre, aiuta i propri figli nella comprensione delle diverse materie con vere e proprie lezioni a casa, con lo scopo di colmare le lacune di una didattica a metà. Son proprio i suoi tre ragazzi a spingerla a rimettersi in gioco, riconoscendo in lei la passione e le capacità di insegnamento.

«Mamma devi tentare», le dicono. Così alternando studio e lavoro, supportata dalla famiglia, consegue diverse certificazioni superando quattro esami che riguardano pedagogia, psicologia dell’educazione, antropologia e metodologie didattiche. Si iscrive ad ulteriori corsi di informatica accreditati dalministero dell’Istruzione e tuttora è impegnata nel corso di metodologia Agazzi.

L’entusiasmo

«L’aver superato a pieni voti quegli esami mi ha fornito la spinta per dare una svolta alla mia vita. Ho ritrovato me stessa ed è stata un’emozione unica. Avrei dovuto farlo molti anni prima - afferma -e anche se oggi non ho ancora una posizione certa o uno stipendio fisso, poiché le chiamate arrivano a singhiozzo, sono finalmente felice e proseguo negli studi per migliorarmi. Mi confronto con generosi docenti che hanno tanto da trasmettermi. Il messaggio che voglio far passare – conclude - è che a qualsiasi età si può riprendere un corso di studi abbandonato, se ad accompagnarci c’è passione. Io non sono speciale, ma ho una famiglia speciale che mi sostiene».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata