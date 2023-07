Addio al piccolo Roberto: una folla commossa ai funerali 

Una folla commossa ha seguito la piccola, piccolissima bara bianca sino all’ingresso della parrocchia di Seulo. Tutti in religioso silenzio per l’estremo saluto a Roberto, il bimbo di due mesi morto in braccio al padre Andrea Melis e davanti alla madre Loredana Mulas. Una famiglia distrutta, proprio quando si stava programmando il trasferimento dal Cagliaritano a Seulo, il paese della madre del piccolo.

Padre Joy, il parroco di Seulo, ha cercato di trovare le parole per consolare chi in questi giorni non ha smesso di piangere. «Anche io – ha detto il parroco – lo confesso, non ho saputo trattenere la lacrime quando ho saputo della notizia. E ho pianto insieme ai genitori, ai familiari, agli amici. In questi momenti ci si deve aggrappare alla fede: il piccolo Roberto è già al cospetto di Dio, e pregherà per chi è rimasto qui ed è inconsolabile. Quel bambino era come la più bella delle rose alla quale ci sentiamo legati: dobbiamo essere grati di averlo conosciuto, di averlo amato, anche se purtroppo così per poco tempo».

In tanti compaesani hanno espresso con la loro vicinanza il loro cordoglio ai familiari del piccolo Roberto. Una cerimonia semplice ma sentita, come è costume da queste parti nei momenti più delicati della vita della comunità e in occasioni di lutti così dolorosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA