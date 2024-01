Addio al patron dell’olio San Giuliano Alghero è in lutto 

Ottantasei anni di avventure e conquiste imprenditoriali. Si è spento ieri dopo una lunga malattia Domenico Manca, il padre dell’olio San Giuliano, fondatore di un’azienda capace di raggiungere fatturati da 15 milioni di euro. Conquistando da Alghero anche la Penisola e varcandone i confini fino ad approdare in diversi Paesi esteri tra i quali Svizzera, Regno Unito, Usa, Giappone, Arabia Saudita e Cina. Nella città catalana il cordoglio per la perdita del patron è grande.

Il cordoglio

«Se ne va un pezzo storico di quella classe di imprenditori che hanno fatto grande il mondo dell’olivicoltura algherese, sarda e Italiana, costruendo un’azienda all’avanguardia nel settore, frutto di grande lavoro, conoscenza e impegno», dice il sindaco Mario Conoci. «È stato un pioniere dell’olivicoltura sarda - sottolinea Stefano Taras, presidente Confagricoltura Nord Sardegna - un imprenditore illuminato che, portando innovazione, ha costruito una realtà d’impresa che non ha eguali in Sardegna».

La storia

Domenico Manca, ultimo di cinque figli, avrebbe dovuto, secondo i desideri dei genitori, diventare avvocato o medico. Ma lui, erede di una dinastia di agricoltori e allevatori, per un periodo fugge quel retaggio e la volontà dei genitori assecondando la nomea di “pecora nera” della famiglia. Dopo 15 anni alla Pirelli, che con lui capo area della Sardegna sfiora un fatturato da un miliardo di lire, nel 1970 ha l’intuizione che darà vita all’azienda olearia. «Ma olio sfuso - ricordava in un’intervista -. La folgorazione della bottiglia mi arriva durante una cena con un cliente toscano. Mi confida che l’olio acquistato da me a 2mila lire il litro lui lo presenta come Chianti a 10mila. In quel momento nasce il San Giuliano». Dalle consegne a mano nei negozietti l’attività si allarga: ha una base logistica a Parma ma sempre con la testa e il cuore a quell'oro giallo ricavato dalla distesa di uliveti sotto il colle San Giuliano. Un’azienda di 200 ettari, 140 a uliveto, oltre 20 mila quintali di olio all’anno, extravergine, biologico, fruttato, amabile. Impresa che diviene leader nell’Isola e, diceva, «fra le prime 20-30 (su un totale di 600) in Italia, ma per la qualità siamo molto più avanti».

Il successo

Fa incetta di premi, il primo nel 1991 indimenticabile. «Alla mostra dell’agroalimentare Cibus, di Parma, l’olio extravergine San Giuliano conquista il premio Qualità. Non riuscivo a crederci: primo fra 100 aziende di grande nome, il secondo in classifica si chiamava De Cecco». E 30 anni dopo si piazza ventesimo assoluto e primo tra i produttori italiani nella classifica mondiale degli extravergini Evoo World Ranking. Manca si è occupato di persona per tanti anni, essendo un oliologo, di calibrare l’aroma della sua creazione. Perché, come ha sempre detto e ribadito anche dall’etichetta che campeggia nelle bottiglie, «io sono orgoglioso di essere sardo e algherese». Un aspetto sottolineato dal consigliere regionale Marco Tedde: «La Domenico Manca spa, sotto la sua guida, un vero “capitano coraggioso” nel mare tempestoso dell’economia, è l’icona della capacità e del coraggio di intraprendere dei sardi». Ora sarà il figlio Pasquale a raccogliere la guida di questa grande e blasonata eccellenza sarda.

