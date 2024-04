Addio al passaggio a livello sulla 388 

L’obiettivo è eliminare il passaggio a livello di Simaxis e il pericolosissimo incrocio a raso. Sarà una vera rivoluzione nel traffico lungo la Statale 388. Nei giorni scorsi sono ripartiti i lavori iniziati ben dieci anni fa per la realizzazione del cavalcaferrovia, lungo la statale “Tirso Mandrolisai”. Gli operai, grazie alla chiusura del tratto di strada per due notti di seguito, hanno potuto installare alcune nuove travi.

Il cantiere

Quell’enorme gru, in una delle arterie più trafficate della provincia, non è passata inosservata. Il cantiere dopo anni di stop a causa di sequestri giudiziari e problemi economici, ha fatto nuovi passi in avanti: gli operai hanno posato le travi che reggeranno l’impalcato che attraversa la strada. «Si tratta di un intervento importante - spiega il primo cittadino di Simaxis Giacomo Obinu - Gli appoggi del ponte fuori dalla sede stradale erano stati già realizzati tempo fa, ora gli operai hanno fissato le basi per la realizzazione dell'impalcato, che sarà il prossimo passo. Poi sarà la volta della pavimentazione, delle rifiniture della strada, della posa del guard rail e della segnaletica. L’opera, una volta terminata, permetterà alle auto di transitare sopra il cavalcavia».

Il progetto

La realizzazione dell’opera, per un totale di 5 milioni di euro, era stata affidata da Rete ferroviaria italiana alla Salcef spa, che ha subappaltato alla Isam srl di Viterbo e alla Opere Geotecniche srl di Cagliari. Il taglio del nastro era previsto a gennaio ma a causa di una serie di intoppi, la conclusione dei lavori è slittata ancora. Come fa sapere il sindaco l’opera dovrebbe essere terminata entro il 2024: «Inutile fare una previsione precisa - spiega - Anche alla luce dei fatti avvenuti durante i dieci anni; a questo punto però è certo che non si tratta più di un’incompiuta». Per il territorio rappresenta una svolta importante: «Quando l’opera sarà finalmente pronta - va avanti Obinu - avremo una viabilità più scorrevole ma soprattutto più sicura. Non dimentichiamoci che la presenza del passaggio a livello e l’alta velocità sono state causa in questi anni di tantissimi incidenti, anche mortali». La realizzazione del cavalcaferrovia rientra negli interventi di Rete ferroviaria italiana per l’eliminazione dei passaggi a livello in tutta l’Isola. Sarà una svolta per i cittadini di Simaxis ma in generale per chi percorre tutti i giorni quella strada.

