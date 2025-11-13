Addio al parroco dal cuore grande 

Un cuore grande come la sua Sestu, la gentilezza che si vedeva dal suo sorriso e in ogni gesto. Se n’è andato ieri don Onofrio Serra, 86 anni, parroco a san Giorgio per 35 anni. Oggi, alle 15, i funerali, nella sua parrocchia.

Nato a Sestu il 18 aprile del 1939, ordinato sacerdote a Bonaria nel 1966, fu parroco a Nurri, Sanluri, Castiadas e Ussana, e infine a Sestu. «Avrei voluto fare di più», disse ai fedeli nella sua ultima messa da parroco, il 5 novembre del 2023. La disponibilità: ecco cosa ricordavano di lui in tanti anche ieri, mentre si recavano uno dopo l’altro alla sua casa per un ultimo saluto.

Il ricordo

«Per qualsiasi cosa lui c’era sempre», dice Carla Maria Annis. «Ha sempre lavorato per il bene della parrocchia», continua Luisa Pusceddu. «Grazie per ogni sorriso, ogni consiglio, ogni messa. Ci hai lasciato un’eredità di fede e carità che non dimenticheremo», così lo saluta l’attuale parroco don Sergio Manunza. Anche l’arcidiocesi di Cagliari ha scritto: «La Chiesa di Cagliari lo ricorda con gratitudine e affetto, affidandolo alla misericordia del Signore». Serra si impegnò per il restauro della chiesa di san Gemiliano e delle sue lollas, e delle chiese di san Salvatore e san Giorgio. Ma diede anche una sede alla Caritas, Domus Claudia, donata da Claudia Sechi.

Cordoglio unanime

Tanti i messaggi anche dal mondo della politica: «Con don Onofrio se ne va una parte importante della nostra storia comunitaria. Ha lasciato un’eredità fatta di impegno quotidiano, generosità e capacità di leggere i bisogni delle persone con la tenacia che gli era propria. Ognuno di noi conserva un ricordo: una parola, un gesto, un incoraggiamento, un rimbrotto sincero», il ricordo commosso dell’ex sindaco Michele Cossa.

«Apprendo con tristezza la notizia della dipartita del nostro caro parroco. A nome dell'amministrazione esprimo le più sentite condoglianze e vicinanza ai familiari e alla Chiesa della quale è stato un esemplare testimone di fede, amorevole guida spirituale della nostra comunità, accompagnando generazioni di fedeli», commenta la prima cittadina Paola Secci, mentre dai banchi della minoranza Fabio Pisu dichiara: «Alla comunità di Sestu ha dato tutto sé stesso. Non lo dimenticheremo perché in tantissimi abbiamo vissuto con lui parti importanti della nostra esistenza».

