Addio al padre di Stefano e Ilaria Cucchi: «Diede voce al figlio» 

ROMA. Ai processi è sempre stato presente. Accanto alla moglie Rita ha sostenuto la battaglia della figlia Ilaria sulla morte del loro secondogenito, Stefano Cucchi. Una verità processuale arrivata dopo oltre 15 anni con indagini che hanno portato alla luce depistaggi e insabbiamenti.

Ieri a Roma, a 77 anni, si è spento Giovanni Cucchi, il padre del giovane morto nel 2009 a una settimana dal suo arresto per droga, vittima di un violento pestaggio da parte di alcuni carabinieri. Da tempo malato, Giovanni Cucchi è stato con la moglie - morta nell'ottobre del 2022 - uno dei simboli del caso giudiziario che ha coinvolto anche i vertici romani dell'Arma di allora. Mai una parola gridata, mai un atteggiamento fuori luogo: il padre di Cucchi chiedeva giustizia per il figlio con coerenza e assoluto rigore. «Ilaria ci ha dato la forza per andare avanti e cercare la verità - affermava nel 2019 prima di una delle tante udienze -. Quello che abbiamo giurato davanti a quel corpo massacrato è che non ci saremmo mai fermati e così faremo».

Nel processo sui depistaggi, il papà di Cucchi venne ascoltato come testimone. «Porto con me una lettera di Stefano del 2006 per dimostrare che mio figlio teneva alla sua famiglia e noi a lui, è falso che lo avessimo abbandonato», ha detto ai giudici. «La sera dell'arresto nessuno gli ha rivolto brutte parole. Certo, eravamo delusi. In tribunale l'ho visto col volto sfigurato e gonfio. In aula Stefano mi disse “papà, sono stato incastrato”. Aveva le manette e mi buttò le braccia al collo».

Su Instagram l'avvocato Fabio Anselmo - legale dei Cucchi e compagno di Ilaria - ha pubblicato la lettera che Stefano consegnò al padre. «Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio», ha scritto Anselmo ricordando che «Giovanni, mentre leggeva davanti alla Corte quelle righe, tremava. La voce si spezzava, ma non si fermava. Quelle parole semplici hanno distrutto anni di odio, menzogne, depistaggi».

