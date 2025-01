Addio al padre della nuova Cagliari 

È, da due giorni era, l’uomo che mandò in pensione i vecchi Piani regolatori delle città sarde più importanti, e di quelle assai meno popolate. E più che aprire una “scuola”, la scuola era lui. All’età di 86 anni, giovedì è scomparso (i funerali stamattina alle 10.30 al cimitero di San Michele) l’ingegnere e docente universitario Chicco Corti (Enrico, ma solo per l’anagrafe), che la sua impronta ha lasciato con i Piani urbanistici comunali: era il padre del Puc di Cagliari, Sassari, Iglesias, La Maddalena, Arzachena e altri Comuni. E no, non era considerato un maestro: era il maestro, infatti ha tirato su intere generazioni di ingegneri e architetti e non se ne trova uno che ne parli senza entusiasmo. Mai, comunque, paragonabile a quello di Corti per la sua materia e per l’urbanistica dell’Isola.

Contributo alla città

«Il suo Puc arrivò in Consiglio comunale a inizio millennio», sospira Gianni Campus, docente universitario, architetto e assessore all’Urbanistica a Cagliari quando il sindaco era Emilio Floris: «In pratica, ho cominciato l’attività di assessore con il suo Puc in vigore ed era una rivoluzione, visto che il Piano regolatore era del 1963». Sul paesaggio la questione era un po’ sospesa, in quel Puc: «I vecchi strumenti erano decaduti, non si poteva fare di meglio. «Poi arrivò il Piano paesaggistico regionale di Renato Soru, con i suoi limiti, e i vincoli su Tuvixeddu, che depotenziarono un Puc ragionato», conclude Campus.

I colleghi

Ragionato, in che senso? «Un Puc incentrato sul verde strategico era una grande bellezza», si commuove Maria Sias, presidente dell’associazione Ics Ingegneri, cultura e sport: «Chicco Corti ha immaginato Cagliari come la si vede adesso, con un sistema di verde continuo e passante da un rione all’altro», aggiunge Sias, «con i parchi urbani collegati. La sua visione di allora è chiara oggi, anche se all’epoca non fu sempre compresa: c’era una forte spinta edilizia da parte degli impresari».

L’Università

Antonello Sanna, che con Corti aveva lo studio professionale, ha raccolto due sue eredità: la carica di direttore del dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università da una parte, «le capacità tecniche miscelate con profonde doti umanistiche dall’altra. Ha fornito una classe di tecnici di amministrazione. Corti aveva», aggiunge Sanna, «sobrietà di comportamento e di pensiero, enorme capacità d’ascolto e folgoranti illuminazioni culturali, spiazzanti per l’intelligenza del futuro di cui erano cariche».

Ambientalisti e Ordine

È ingegnere anche Vincenzo Tiana, del comitato scientifico di Legambiente Sardegna «proprio come Corti. Scrisse il Puc su incarico del commissario e proseguì con Mariano Delogu sindaco, e la grande novità era il sistema di parchi raccordati tra loro», ricorda. Federico Miscali, presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari: «Corti ha trasferito amore e cura per la città, è stato prima padre e docente di tanti studenti universitari e poi mentore dei professionisti iscritti al nostro Ordine. Cagliari, e non solo Cagliari, gli deve tanto. Soprattutto, lo deve alla sua grande capacità di visione su un futuro nel quale si deve essere sempre attori presenti».

