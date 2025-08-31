Addio al “padre” della centrale del 118 

Medico, anestesista rianimatore ma soprattutto pioniere dell’emergenza a Cagliari e “papà” della centrale operativa del 118. Piero Golino, 81 anni, era tutto questo: nella notte tra sabato e ieri il suo cuore ha smesso di battere. Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore sui social per la scomparsa di un uomo ricordato come un esempio per tante persone che hanno fatto del primo soccorso la loro vita.

E Golino ha davvero dedicato tutta la sua esistenza alla sanità. Nel 1963, dopo la laurea in medicina, i primi incarichi in Ogliastra, poi al San Giovanni di Dio e al Brotzu. Nel 1990 viene nominato al vertice del Servizio di assistenza medica urgente nella villa del parco di Monte Claro. Con la Uno bianca (ribattezzata la Golinetta), vettura medicalizzata con defibrillatore, ha effettuato tanti interventi formando, sul campo, molti giovani. Nel 1999, il 29 marzo, viene nominato al vertice della neonata centrale operativa del 118, nei locali dell’ospedale Brotzu, restandoci fino al 2010. Nel 2000, sempre sotto il suo coordinamento, è stato attivato anche il primo servizio sperimentale di elisoccorso.

Lascia la moglie Rita e i due figli, Michele e Chiara. Oggi, alle 15,30 nella parrocchia Santissimo Nome di Maria a La Palma, verranno celebrati i funerali. (m. v.)

