Senorbì.
04 novembre 2025 alle 01:22

Addio al nonno del paese: zio Nino aveva 102 anni 

È morto a 102 anni ziu Ninnu, all’anagrafe Nino Ciccu. Nato il 28 novembre 1922, battezzato il 10 dicembre dello stesso anno con il nome completo di Giovanni Ferdinando Maria, era l’uomo più anziano di Senorbì. Avrebbe compiuto 103 anni tra non molti giorni.

Una vita trascorsa lavorando nei campi la sua, prima di godersi la meritata pensione. Il centro della Trexenta perde un uomo gentile, generoso e dal cuore d’oro. Primo di cinque figli, tre maschi (Quirino deceduto e Caterino) e due femmine (Assunta e Defenza, quest’ultima deceduta). Viveva con l’unica figlia Annalisa che si prendeva cura di lui amorevolmente.

Commovente il ricordo della nipote Valeria Sirigu che ogni giorno lo accompagnava in chiesa, nel negozio di alimentari del vicinato e nella panchina di via Sanna dove amava trascorrere il tempo insieme agli amici più cari: «E quando credo di non poter più andare avanti, alzerò gli occhi: perché, anche nel cuore del dolore, c’è ancora luce. La tua zio Ninno, fai buon viaggio». (sev. sir.)

