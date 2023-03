Addio al nonnino-studente, prese la licenza media a 98 anni 

È morto all’età di 102 anni, Salvatore Piredda, per tutti semplicemente nonno Felicino, il nonno di Arbus. Oggi, alle 11.30, il saluto dei suoi cari e della sua comunità, con la messa celebrata da padre Daniele Porcu, nella parrocchia di San Sebastiano.

Un pezzo di storia locale che se ne va, ma che resta comunque impressa nel cuore di tutte le persone che nella sua lunga vita l’hanno conosciuto, stimato, apprezzato e ora ne custodiranno il ricordo. Piredda era balzato agli onori della cronaca dopo il ritorno sui banchi di scuola dell’Istituto comprensivo all’età di 98 anni per il diploma di licenza media. «Per tutte le cose - era solito dire - l’età non conta, lontano dalla pigrizia c’è spazio per raggiungere tante mete». E lui ne aveva dato la prova, quando con lo zaino sulle spalle ha varcato i cancelli della scuola di via Costituzione. Accudito dalla figlia Sandra, in questi ultimi anni ha dovuto fare i conti con la salute che «è venuta meno, ma mai arrendersi».

Contento di aver raggiunto il “traguardo inaspettato” del secolo di vita, lo scorso luglio per la festa dei 102 anni ha detto: «La vita è fatta a tappe. Nessun rimpianto, ho lavorato, combattuto in guerra ed eccomi qui». Ciao nonno Felicino. (s. r.)

