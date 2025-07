Addio al mercato civico di Sant’Elia: ufficializzata la chiusura  

Manca solo la data. Ma il mercato civico di sant’Elia chiude. La decisione, ampiamente annunciata nelle scorse settimane, è stata formalizzata ieri dal Consiglio comunale con l’approvazione di una delibera.

Del resto sono rimasti solo tre operatori e i costi per il Comune sono troppo alti: circa 314mila euro annui, con un con un costo medio per concessionario di circa 103mila euro, in gran parte derivante dai costi di energia elettrica, pulizia dei 1.700 metri quadri di superficie coperta e dai costi di custodia. I tre operatori rimasti versano canoni concessori pari a 4.650 euro all'anno, con una copertura dell’1,48 per cento del totale delle spese. Queste stime testimoniano la perdita di funzione della struttura, che non riesce più a garantire un servizio pubblico efficiente e qualificato. «Prendere queste decisioni non è mai semplice, ma è nostro dovere agire con responsabilità e nel rispetto delle risorse pubbliche», ha detto l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra. «La chiusura, seppur dolorosa, è presa nel rispetto degli operatori, con i quali è stato mantenuto un continuo dialogo e confronto e ai quali viene garantita la possibilità di continuare la propria attività in altri mercati». Diventerà un emporio solidale.

