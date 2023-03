Addio al maestro Tonino Casula  

«L’arte è una menzogna totale». Oppure: «L’arte non ti spiega nulla. Deve metterti dei dubbi. Per questo è salute mentale». Ognuno scelga quale di questi due verdetti abitare per il tempo della lettura di questo che non vuole essere un “coccodrillo”. No, per Tonino Casula, morto ieri a quasi 92 anni, non si può fare un lavoro così. Per un artista di quella grandezza ci dev’essere, semmai, un rimpianto, non un compianto. Il rimpianto di non avere fatto abbastanza perché si conoscesse molto di più, perché la sua statura, di artista, teorico, regista, mentore diventasse un’altra di quelle “esclusive sarde” che rendono la nostra terra davvero esclusiva. Tipo Video on line, l’Einstein telescope che sarà, o l’acqua minerale campionessa del mondo!

L’uomo

Tonino Casula era nato a Seulo nel 1931 e il suo prossimo compleanno, il 24 giugno, lo avrebbe festeggiato con una bella antologica, in preparazione da anni e che a maggio verrà aperta a Nuoro, a Spazio Ilisso, per la cura della Ilisso Edizioni, che alla storica dell’arte Laura Calvi ha dato incarico di ricostruire minuziosamente tutta la parabola artistica e teorica di Casula. Cimento non facile, perché ci si trova di fronte a una colonna del pensiero e dell’azione artistica, che sfronda luoghi comuni, che va in controtendenza sempre, nei discorsi, nelle pratiche, nel coinvolgimento che richiede la fruizione della sua opera. Ma mentre la complessità di una Maria Lai può essere cucinata in salsa “cucire il mondo”, “l’arte come gioco”, janas e “spiriti dell’isola” vari, riducendo spesso a tale immaginario ormai obsoleto il discorso complesso e profondissimo sull’artista di Ulassai, per Casula (che, fra l’altro, di Lai filmò l’intervento di arte relazionale-ambientale “Legarsi alla montagna”, nel 1981) non ci possono essere immaginari facili, addomesticabili. Nessuna scorciatoia, per lui. Se volevi capire a che punto era, dovevi andare fisicamente nel suo studio e lì perdere il contatto con la luce esterna e col tempo. Perché iniziava un’altra avventura dello sguardo e della conoscenza, iniziava un fantastico viaggio nella totale visionarietà ma innervato da una logica cristallina, da discorsi che sgorgavano fluidi e ironici, eppure solidi e seri come quelli di un filosofo ateniese. Mancava il camminare insieme, perché con lui si stava fermi, di fronte al suo schermo in 3D, dove scorrevano lente altre modalità di mondi. «Un giorno bussano alla porta: Buongiorno, sono Corrado Maltese ». Ecco, cosa voleva Casula: che lo si ascoltasse, perché prima delle sue diafanie (opere di computer grafica, anni ’80), dei cortronici, di quello che lui definiva “cinema astratto”, era un affabulatore cosciente di esserlo, già maestro elementare (a Buggerru), esperienza che aveva amato profondamente. Amava spiegare il difficile ai bambini, figuriamoci come si divertiva a smontare convinzioni in chi arrivava da lui con una, ancorché probabile, valigia degli attrezzi. Più che raccontare il suo impegno in tutto il connettivo artistico-intellettuale in Sardegna, quindi la sua attività nel Gruppo ’58 (stimolato da Maltese, in quegli anni docente a Cagliari), nel Gruppo Transazionale, nel Centro di Cultura democratica, nel Centro di arti visive e nel Centro internazionale sperimentazione arti visive di Villasimius, con Gaetano Brundu; più che cercare di riassumere i contenuti dei suoi libri (Einaudi) sulla percezione; più che spiegare perché la sua ricerca non può essere racchiusa nel gratificante, scenografico regno dell’optical, Casula avrebbe preferito venisse ribadito un concetto, per chiosare la sua avventura terrena e aprire a una curiosità verso tutto il mondo che, nel web, ci lascia a disposizione: «Ciò che vedi lo sai solo tu e non lo devi riferire a nessuno, e puoi mandare affan… il critico d’arte che ti dice cosa devi vedere».

