Addio al maestro  di immersione 

Lutto per la scomparsa di Mario Ligas, uno dei fondatori del Club sub Sinnai, uomo di sport, una vita fra mare e volontariato. Aveva 90 anni. Sinnai gli dirà addio oggi: alle 15,30 i funerali.

Mario Ligas era un maestro di apnea, un pescatore di grande livello e un riferimento nella subacquea in Sardegna: conosciuto in tutta Italia, è stato un pioniere e un maestro d’immersione. Il suo amore infinito per il mare era nato quando ancora era un adolescente con la maschera costruita con sistemi di fortuna: semplice vetro, camera d’aria e spago. Erano gli anni ‘50, e i litorali di Genn’e Mari, Solanas e Villasimius, suoi luoghi prediletti, erano ancora selvaggi e ricchissimi di pesce. Si è imbarcato anche con il famoso Jacques Cousteau per eseguire ricerche oceanografiche nelle coste orientali della Sardegna. Strinse amicizia anche con Enzo Maiorca. (r. s.)

