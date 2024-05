Addio al maestro delle tegole 

La comunità di Segariu e tutto il circondario piangono la scomparsa di Serafino Cabras, figura legata alle tradizioni locali e ultimo “tebaju” del paese, scomparso a 84 anni a causa di una grave malattia. Conosciuto in tutta la Marmilla per la sua maestria nella produzione delle tegole, era un vero e proprio simbolo delle tradizioni locali: nonostante l’età avanzata, non mancava mai alle sagre, dove dimostrava come venivano prodotte le caratteristiche tegole sarde usando solo le mani e delle tavole in legno.

«Con l’arte e i segreti della lavorazione – dice il sindaco Andrea Fenu con affetto – Serafino ha tramandato questa tradizione da Segariu, paese che negli anni 60 era rinomato per essere uno dei centri produttori più grossi di tegole, a tutta la Sardegna».

I funerali si terranno oggi, alle 16. (g. g. s.)

