Addio al guardiano dell’isola di Budelli, paradiso perduto 

Una vita da Robinson Crusoe, in un paradiso (perduto) a portata di mano dal mondo civile, da quella Modena che aveva lasciato nel 1989 sognando la Polinesia e dove ieri è morto in una Rsa, a 85 anni. L’ultimo atto della vita di Mauro Morandi, diventato famoso in tutto il mondo come il guardiano di Budelli, ruolo che aveva rivendicato fino all’ultimo, si è consumato nella sua città dove era rientrato quando i malanni dell’età e un infortunio gli avevano reso troppo gravosa la vita a La Maddalena dove aveva preso casa nel 2021. Per lui era comunque un ripiego rispetto all’isola incantata dove aveva vissuto da solo per 32 anni e che aveva dovuto abbandonare con il passaggio di Budelli al parco nazionale di La Maddalena.

Un inevitabile paradosso: la proprietà pubblica, il massimo della garanzia per il paradiso proibito aveva coinciso con lo sfratto di chi per trent’anni aveva esercitato il ruolo del guardiano mentre l’isola selvaggia diventava meta dell’assalto turistico. Così la storia avventurosa, e un po’ romanzata, del Robinson Crusoe di Modena aveva fatto il giro del mondo.

L’approdo

Morandi, ex insegnante di educazione fisica, padre di tre figlie, un passato da sessantottino, coltivava il sogno della Polinesia. In viaggio con un gruppo di amici, con i quali aveva acquistato un catamarano, nel 1989, è approdato sull’isola di Budelli e non se ne è più andato. Un paradiso che non era del tutto sconosciuto, nel 1964 era stato il set di “Deserto rosso” di Michelangelo Antonioni. La proprietà era privata, di una società che lo aveva assunto come custode. Quando poi l’isola era passata di mano, era rimasto là anche senza ruolo ufficiale e stipendio come guardiano di un paradiso, in un capanno tra mare e vento. Estate e inverno.

Il conflitto

Una storia romantica, quella dell’eremita a presidio dell’isola incantata, che finisce quando Budelli, dopo una lunga serie di vicissitudini, vendite e aste giudiziarie, passa al Parco nazionale che ha l’obiettivo di mettere ordine e l’obbligo di governare. Non è più prevista la presenza del guardiano ma soprattutto dei vari manufatti aggiunti negli anni al capanno originario e che sono oggetto di ordine di demolizione. Mauro Morandi inizia la sua battaglia che ottiene una larghissima risonanza sui giornali, sui social, sui siti di tutto il mondo.

La storia di Robinson Crusoe funziona, nascono petizioni e raccolte firme ma la ragion di stato vince e nel 2021 il modenese lascia il suo paradiso perduto, raggiungendo una pacifica intesa con il Parco, e si trasferisce a La Maddalena. La sua vicenda è stata al centro di alcuni libri e ha conquistato migliaia di persone che ieri l’hanno salutato sui suoi frequentatissimi profili social.

«Sarei voluto andar via solo da morto, – aveva raccontato a L’Unione Sarda dopo lo sfratto – con la certezza che l’anima sarebbe rimasta per sempre qui. I programmi stanno cambiando ma un desiderio resta: le mie ceneri dovranno essere sparse in questo mare».

