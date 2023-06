Addio al gruppo folk dopo 35 anni 

Stop alle attività del Gruppo folk carolino. Dopo 35 anni di attività, lo storico gruppo che portava in giro abiti, tradizioni e balli tabarkini si ferma. «Purtroppo non c’è un numero di uomini sufficiente, siamo solo in quattro mentre per i nostri balli servono minimo dodici coppie formate da un uomo e una donna - dice Luigi Feola, uno dei fondatori e componente del gruppo, colonna portante con la coreografa Elisa Lalli - abbiamo provato in tutti i modi a coltivare questa tradizione e a far avvicinare nuovi ballerini ma dobbiamo arrenderci. Speriamo con tutto il cuore che, con il tempo, le nostre tradizioni possano tornare ad essere il fiore all’occhiello di Carloforte».

Dal 1988 il gruppo folk carolino non ha mai smesso di rappresentare Carloforte, partecipando agli eventi locali ma anche fuori dalla Sardegna portando i balli e le tradizioni dell’isola di San Pietro in giro per l’Italia attraverso la Federazione per le tradizioni popolari. Ma a distanza di tempo mancano i partecipanti, gli uomini in particolare. «Per 35 anni il gruppo ha rappresentato la tradizione di Carloforte - dice il sindaco Stefano Rombi - siamo molto dispiaciuti per questa interruzione e confidiamo che nel tempo ci sia modo di ripartire».

