Addio al giornalista Lino Jannuzzi, firmò inchieste storiche con Scalfari 

Roma. È morto all'età di 96 anni Lino Jannuzzi, giornalista, politico, autore di scoop come quello sul Sifar, il Servizio informazioni forza armate, pubblicato con Eugenio Scalfari nel 1967 sull'Espresso, ma anche di vicende che gli costarono una condanna per diffamazione a mezzo stampa. Gli inizi all'Espresso, con l'inchiesta sui servizi segreti militari e sul progetto di colpo di Stato ribattezzato “piano Solo”: la querela del generale De Lorenzo costò ai due giornalisti una condanna. Nel 1968, Jannuzzi fu eletto senatore. Nella sua carriera, ha lavorato per il settimanale Tempo Illustrato, ha diretto Radio Radicale, Il Giornale di Napoli, l'agenzia di stampa Il Velino. Negli ultimi anni ha collaborato con Panorama e Il Giornale.

RIPRODUZIONE RISERVATA