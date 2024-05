Addio al “Flaco” Menotti, l’uomo che disse no a Maradona 

Buenos Aires. Lutto nel mondo del calcio. Luis Cesar Menotti, commissario tecnico della nazionale argentina che vinse i Mondiali di casa, nel 1978, è morto all’età di 85 anni. Lo ha reso noto ieri sera via social la Federcalcio argentina. Menotti non era in buone condizioni di salute dall’agosto dell’anno scorso, quando aveva avuto un malore in casa.

Fu l’allenatore che portò la nazionale argentina al trionfo nel Mondiale del 1978, quella passata alla storia sostanzialmente per due fatti: i dubbi su una possibile influenza della giunta militare del generale Videla sulla vittoria finale e poi la mancata convocazione di Maradona, che nonostante la giovane età faceva già vedere di che pasta era fatto nel campionato argentino con la maglia dell’Argentinos Juniors, società in cui era cresciuto. A lui, Menotti preferì Mario Kempes che in quel Mondiale fu determinante.

El Flaco, così era soprannominato, a inizio aprile era stato ricoverato in un ospedale di Buenos Aires per le precarie condizioni di salute. Da giocatore aveva vinto due campionati con Boca Juniors e Santos, da allenatore trionfò in Supercoppa di Spagna sulla panchina del Barcellona: è del 1979, invece, il trionfo al Mondiale Under 20 con l’Argentina di Diego Armando Maradona. Per lui anche un’esperienza in Italia: otto giornate come tecnico della Sampdoria nel 1997.

A dare la notizia della scomparsa è stata la federcalcio argentina: «L’Afa, attraverso il suo presidente Claudio Tapia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di César Luis Menotti, ex allenatore della nazionale argentina che attualmente ricopriva il ruolo di direttore generale delle squadre nazionali, e invia il suo più caloroso abbraccio alla famiglia e ai suoi cari».

